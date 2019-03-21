الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو يظهر عملية مرافقة قاذفة أميركية في بحر البلطيق

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عملية مرافقة القاذفة الاستراتيجية الأميركية من طراز "بي-52اتش" التي كانت تحلق في الأجواء فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق. وأفادت الوزارة إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية عثرت على هدف جوي على مسافة كبيرة من الحدود الروسية وبدأت بمراقبتها.

وأضافت أنه بعد أن غيرت القاذفة الاستراتيجية "بي-52 اتش" مسار رحلتها في اتجاه معاكس للحدود الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى مطار مرابطتهما.