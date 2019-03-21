سفير البحرين بموسكو: قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية يجب اتخاذه على مستوى القمة

أوضح سفير البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أنّ "قرار تجميد عضوية سوريا اتّخذ في الجامعة العربية وعلى مستوى القمة، وقرار عودة سوريا يُبحث على مستوى القمة في جامعة الدول العربية"، مركّزًا على "أنّنا دائمًا مع وحدة الصف العربي، ونتمنّى أن تعود الأمور لطبيعتها، ونحن مع الإجماع العربي".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "البحرين تتطلّع إلى إقامة شراكة استراتيجية مع روسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال لتسويقه إلى منطقة الخليج"، مبيّنًا "أنّنا أنجزنا المشروع ببناء المنصات لاستقبال وتخزين الغاز المسال، وهو جاهز الآن. وبالنسبة إلى مذكرة التفاهم مع "غازبروم"، فقد تمّ الاتفاق على تزويد البحرين باحتياجاتها، ولكن هذه الخزانات تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، وهناك الآن مشاورات مع الشركات الروسية لتزويد هذه المنصات، ولكي تدخل معنا في شراكات استراتيجية".