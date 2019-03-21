الأمم المتحدة: عدد المنكوبين جراء الإعصار والسيول في زيمبابوي حوالي 200 ألف شخص

لفت المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيرفيه فيرهوسيل، إلى أنّ "الأوضاع في بلدة تشيمانيماني في شرق زيمبابوي على الحدود مع موزمبيق سيئة للغاية"، مبيّنًا أنّ "نحو 90 بالمئة من المنطقة لحق بها دمار كبير".

وبيّن أنّ "عدد المنكوبين في زيمبابوي من جراء إعصار وفيضانات مدمرة، يقدّر بحوالي 200 ألف شخص".

بدورها، أعلنت الإذاعة الوطنية في زيمبابوي "ارتفاع حصيلة القتلى من 100 إلى 139".

وبعد خمسة أيام من مرور الإعصار إيداي الّذي اجتاح وسط موزمبيق من ثمّ شرق زيمبابوي المجاورة، لا يزال حجم الدمار الكامل غير واضح.