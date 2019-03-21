شدّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قریشي، على أنّ "الصداقة بين باكستان والصين أصبحت أكثر قوة، وتحوّلت إلى شراكة استراتيجية".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لدينا رؤية حول مستقبل مشترك مع الصين، وهذا هو الضامن الوحيد للسلام والتقدم في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية باكستان: لدينا مستقبل مشترك مع الصين وهذا هو الضامن الوحيد للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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