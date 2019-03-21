وزير خارجية باكستان: لدينا مستقبل مشترك مع الصين وهذا هو الضامن الوحيد للسلام

شدّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قریشي، على أنّ "الصداقة بين باكستان والصين أصبحت أكثر قوة، وتحوّلت إلى شراكة استراتيجية".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لدينا رؤية حول مستقبل مشترك مع الصين، وهذا هو الضامن الوحيد للسلام والتقدم في المنطقة".