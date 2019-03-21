سفير أميركا باليمن: سلاح الحوثيين يهدد المنطقة ونأسف لتنصلهم من تنفيذ الاتفاقات

انتقد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر جماعة "أنصار الله"، متهما إياها بـ"التنصل من الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات المبرمة في السويد أواخر العام الماضي"، مشيراً إلى أن "أسلحة الحوثيين تشكل خطرا على اليمن والمنطقة عموما"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لا تدعم الجماعات التي تهدف إلى تقسيم اليمن".

وذكر أن "الولايات المتحدة تشعر بالأسف البالغ إزاء عرقلة وتعثر تنفيذ الاتفاقات المبرمة بسبب تصرفات الحوثيين"، مؤكدا أن "واشنطن لا تزال تأمل في استكمال تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد".