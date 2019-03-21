أردوغان يتمنى أن يحمل قرار رئيس كازاخستان الاستقالة من منصبه الخير لشعبه

أفادت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إتصل برئيس كازاخستان المستقيل نور سلطان نزارباييف، متمنيا له أن "يحمل قرار الاستقالة، الخير للشعب الكازاخي ودولته".

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