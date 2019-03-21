بهرام قاسمي: ايران تدعم نقل السلطة في كازاخستان

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية،بهرام قاسمي، ان "طهران تدعم التغييرات الاخيرة ونقل السلطة في كازاخستان"، مشيراً إلى أن "الرئيس الكازاخي المستقيل نور سلطان نزاربايف، سياسي بارز ومؤثر وذكي في جمهورية كازاخستان، وفي فترة رئاسته كانت العلاقات بين ايران وكازاخستان ، دوما علاقات وجية ومتنامية، وان التغييرات والتطورات الحالي في جمهورية كازاخستان ، ونقل السلطة، تاتي في اطار دستور هذا البلد، لذلك فان تدعم هذه التغييرات".

واكد ان "ايران متفائلة ازاء قرار نزاربايف وتزامنه مع عيد النوروز والتغيير في الطبيعة وانها تدعم هذه التطورات".