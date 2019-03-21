الخارجية الروسية: تصرفات أميركا سبب انخفاض عتبة استخدام الأسلحة النووية

شدّد نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو، على أنّ "عتبة استخدام الأسلحة النووية تنخفض بسبب تصرّفات الولايات المتحدة الأميركية واستراتيجيتها الجديدة". وأضح في تصريح صحافي، أنّ "في الوثائق الأساسية لروسيا، ترتبط إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط بوجود أو ظهور تهديد لوجود الدولة".

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