بيسكوف: بوتفليقة لم يطلب من بوتين أي مساعدة ويجب حل مشاكل الجزائر بدون تدخل خارجي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يطلب في رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مساعدة". وأوضح بيسكوف في تصريح له، أنه "لم يطلب أحد مساعدة روسيا، وكلا الجانبين مهتم بمواصلة العلاقات الطيبة، نحن مقتنعون بأن الجزائريين أنفسهم يجب أن يقرروا مصيرهم على أساس تشريعاتهم ودستورهم، وبدون تدخل أي دولة ثالثة".

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