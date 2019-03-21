وزير بريطاني: الاعتداءت على مساجد ببرمنغهام سلوك بغيض لا مكان له بمجتمعنا

أكد وزير الأمن الداخلي البريطاني ساجد جاويد أن "الاعتداءت على مساجد في مدينة برمنغهام سلوك بغيض لا مكان له في مجتمعنا".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بأن "الشرطة البريطانية تحقق في تحطيم نوافذ أربعة مساجد بمطرقة ثقيلة في مدينة برمنغهام".
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