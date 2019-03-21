بالأرقام.. جامعة الإسكندرية تحقق تقدما في 8 تخصصات بـتصنيف"QS" الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حققت جامعة الإسكندرية تقدما ملحوظا في 10 تخصصات أكاديمية ضمن تصنيف "QS" الإنجليزي للتخصصات لعام 2019، ما يعكس تحسن جودة العملية البحثية والتعليمية في جامعة الاسكندرية.

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، إنه تم إدراج الجامعة في اثنين من القطاعات الرئيسية الخمسة وهما "الهندسة والتكنولوجية وعلوم الحياة والطب"

وأوضح "الكردي" أنه تم إدراج 8 تخصصات فرعية أخري هي" العلوم الزراعية والغابات، العمارة - المباني البيئة، الكيمياء، علوم الحاسب الآلي وأنظمة المعلومات، الهندسة الكهربية والإلكترونية، الهندسة الميكانيكية والطيران والصناعة، الطب، العلوم الصيدلانية، وذلك مقارنة بـ 6 تخصصات رئيسية وفرعية فقط العام الماضي.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن ثلاثة تخصصات جديدة للجامعة أدرجت لأول مرة في التصنيف العام الجاري وهي "العمارة -المباني البيئة" الذي أحتل ترتيب 151 /200 عالميا والأول مكرراً مع جامعة القاهرة، وتخصص علوم "الحاسب الآلي ونظم المعلومات" بترتيب 301 / 350 عالميا والثاني مصرياً، وتخصص "الهندسة الميكانيكية والطيران والصناعة" في المرتبة 401 / 450 عالمياً والرابع مصرياً.

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ووفقا للتصنيف الإنجليزي، شهد ترتيب الهندسة والتكنولوجيا بجامعة الإسكندرية تحسنا عن العام الماضي بترتيب 315 عالميا والثالث مصريًا بتحسن ثلاث نقاط عن العام السابق.

وعاد تخصص الكيمياء إلى التصنيف وشغل المرتبة 451 – 500 عالميا والثاني مكرر مع جامعة عين شمس، فيما ارتفع تصنيف الهندسة الكهربية والإلكترونية 50 نقطة وشغل المرتبة 201 – 250 عالميا ليصبح الأول مكرر مع جامعة القاهرة.

وارتفع تخصص الطب 50 نقطة ليصبح 301 – 350 عالمياً والثاني مكرر مع جامعة عين شمس، بينما حافظ على ترتيب العام الماضي كلا من القطاع الرئيسي علوم الحياة والطب 401 – 500 عالميا والثالث مصريا، وتخصص العلوم الصيدلانية 151 – 200 عالميا والثاني مصرياً.

وشهد ترتيب تخصص العلوم الزراعية والغابات انخفاض 50 نقطة ليصبح 251 – 300 عالميا والثاني مكرر مع جامعة عين شمس.

يذكر أن تصنيف QS الإنجليزي يعتمد في جزء كبير من تقييمه على استطلاع آراء الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية وأصحاب الشركات والأعمال عالميا.