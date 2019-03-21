ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة ويصدر 17 ألف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، اليوم الخميس، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 624 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35676 طنا من البضائع العامة منها141 سيارة نقل محملة بـ 6331 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150220 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38914 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 17300 طن يوريا و800 طن يوريا معبأ و3576 طن فوسفات و303 طن فوسفات معبأ و5540 طن مخلفات علف و2000 طن داى امونيوم و3200 طن رمل.