محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه يجري حاليا الاستمرار في أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة والتي تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية ومقامة علي أراضي أملاك دولة.

وقال المحافظ في بيان اليوم، إن ذلك يأتي بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء علي العشوائيات وصدور قرار المجلس الأعلي للتخطيط والتعمير بإعتمادها كمنطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من مجمع الأديان وسور مجري العيون الجاري تطويره بالتعاون مع هيئة التحطيط العمراني ووزارة الأثار .

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالة تتم للعقارات فور إخلائها ونقل السكان لمدينة الاسمرات وتسليمهم وحداتهم، تم إزالة 138 عقارا بإجمالي 204 أسر تم نقلهم للاسمرات حتي اليوم الي وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بكامل الاثاث والاجهزة الكهربائية.

وشدد المحافظ علي الإلتزام الكامل بكشوف الحصر والتأكيد علي تسليم الوحدات للمستحقين من أبناء المنطقة والتي تم إزالة منازلهم وأن يتقدم أي متضرر أو صاحب شكوي لإدارة الحي وتقديم تظلم يتم البت فيه من خلال لجنة التظلمات برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .​

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: إزالة 138 عقارًا بـ"أبوالسعود".. وتسكين 204 أسر بالأسمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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