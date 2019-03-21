وزير النقل يطالب بسرعة إنهاء إجراءات تحديث وشراء الجرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد شركة "بروجريس ريل لوكوموتيف" اليوم الخميس، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ عدة أشهر بين الهيئة والشركة والتي تتضمن قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارا، بالإضافة إلى شراء 50 جرارا جديدا (EMD)، وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ كافة المشروعات والتعاقدات، بما يعود إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل.

وأشار الوزير إلى أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجيتها على اتجاهين، الأول إجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

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وطالب وزير النقل الشركة بسرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الإضافية لمذكرة التفاهم، ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد للجرارات الجديدة والجرارات التي سيتم إعادة تأهيلها أو إجراء عمرات جسيمة لها.

كما أكد الوزير على أهمية إجراء العمرات وإعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين و الفنيين المصريين.

وفي السياق ذاته، تباحث الجانبان حول إمكانية قيام الشركة بإصلاح وعمل العمرات اللازمة الخاصة ب240 موتور جرار، حيث أكد الوزير على أن إجراء العمرات اللازمة للجرارات في الشركات المصنعة لها وتحت إشرافها يعود بشكل إيجابي على كافة النواحي الفنية لهذه الجرارات بما يؤثر إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.