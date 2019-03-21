"تكريم وهدايا".. كيف احتفلت الحكومة بعيد الأم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

احتفلت عدة وزرات وهيئات الحكومية، أمس الأربعاء واليوم الخميس، بمناسبة عيد الأم، وتضمن ذلك تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم بعض الهدايا.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" احتفالات الهيئات والمؤسسات الحكومية بعيد الأم.

الطيران

احتفلت شركة مصر للطيران بعيد الأم مع الراكبات المسافرات في مطار القاهرة الدولي، وهنأ فريق العلاقات العامة الراكبات داخل صالات السفر والوصول، والتقطوا الصور التذكارية إلى جانب توزيع بعض الهدايا عليهم.

وأعلنت الشركة طرح تخفيضات بالأسواق الحرة تصل إلى 50% على العطور و30% على الشيكولاتة بمناسبة عيد الأم.

وسبق وأطلقت مصر للطيران مسابقة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تقوم من خلالها الأمهات بنشر صورهن مع "حورس" شعار مصر للطيران أو أي صورة أو مادة مطبوعة مصورة أو إلكترونية عن مصر للطيران، مصحوبة بهاشتاج "#airtimewithmymum" على أن تفوز الأم صاحبة أعلى تفاعل على الصورة برحلة مجانية لها ولمرافق معها لمدة 3 أيام في إحدى مدن مصر السياحية.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة احتفالية لتكرم الأمهات المثاليات وبعض النماذج المشرفة من داخل وخارج قطاع الطيران المدني، بحضور الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، الأربعاء، احتفالية عيد الأم، لتكريم أمهات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم أثناء محاربتهم الإرهاب، شارك فيه عددًا من الفنانين أبرزهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.

ووجهت الأمهات المشاركات رسائل مؤثرة لأبنائهن الأبطال معبرين عن فخرهن بتضحياتهم، ومعربات عن استعداهن لتقديم المزيد من أجل مصر.

الصحة

كرمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الخميس، عددًا من القيادات والعاملات بالوزارة، خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة تكريماً للأمهات المثاليات بمناسبة "عيد الأم".

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وقدمت وزيرة الصحة، الشكر والتقدير لكل السيدات العاملات بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أن تكريم اليوم هو رسالة حب وتقدير من الوزارة للمرأة العاملة، والتي تحرص دائماً على أن تحتضن أبناءها، وتبذل كل الجهد والعطاء في خدمة المرضى.

وكشفت وزيرة الصحة عن أنه سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار 10 سيدات من العاملات بالوزارة اللاتي قاربن على سن المعاش للانضمام إلى البعثة الطبية للحج لهذا العام، كرسالة شكر لهن لما تركن من بصمات كان لها بالغ الأثر في خدمة الوزارة والوطن.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عددٍ من الأمهات العاملات والقيادات بالوزارة وجهاتها التابعة على مستوى المحافظات، وعلى رأسهنَّ الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، وتكريم الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة أمنية محمد رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة سيدة علي مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

النقل

في قطاع النقل، قال المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، لمصراوي، إن الهيئة ستقدم هدايا للأمهات المتواجدات بمحطة مصر، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وعلى جانب أخر كرم اللواء مهندس رزق علي مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أمس الأربعاء، 120 من الأمهات والعاملات المتميزات، وذلك خلال حفل لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الهيئة.

وشمل التكريم رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم من السيدات التي تم إحالتهن للمعاش.

البترول

أما على مستوى قطاع البترول احتفلت الهيئة المصرية العامة البترول، صباح الخميس، بعيد الأم بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، ونائبه للشئون الإدارية.

واستقبلت الإدارة العامة للعلاقات العامة العاملين بالورود والشيكولاتة، في تقليد سنوي تحرص الهيئة على تنظيمه سنوياً تزامنا مع عيد الأم، وإيمانا منها بالدور المميز والفعال للمرأة المصرية والسيدات العاملات اللائي يُقدمن مجهودات رائعة على المستوى المهني والأسري، كما يحرص العاملون على الاحتفاء بزملائهم والمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة الطيبة.

الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية بمناسبة عيد الأم، بمشاركة طلاب فصول كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يقوده المايسترو محمد عبدالستار مختارات من الأعمال التي تحتفي بهذه المناسبة إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية.