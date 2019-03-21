شاب يقتل شقيقه بـ5 طعنات بسبب شجاره مع أمه

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، على يد شقيقه بعد أن وجه له 5 طعنات أودت بحياته، بعد رؤيته يتشاجر مع أمه بسبب رفضها إعطائه نقودا لشراء المخدرات.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أكرم رشاد مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بوصول جثة "إسلام.ل" 30 سنة، عاطل، لمستشفى جامعة قناة السويس مصابًا بـ5 طعنات نافذة.

ودلت التحريات إلى أن القتيل مدمن للمخدرات وأن شقيقه شاهده يعتدي على أمه بالضرب والسب بعد رفضها إعطائه أموال لشراء المخدرات فتشاجر معه وطعنه بسكين المطبخ.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وإحالة البلاغ للنيابة العامة لتتولى التحقيق.