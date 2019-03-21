محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، على يد شقيقه بعد أن وجه له 5 طعنات أودت بحياته، بعد رؤيته يتشاجر مع أمه بسبب رفضها إعطائه نقودا لشراء المخدرات.
تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أكرم رشاد مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بوصول جثة "إسلام.ل" 30 سنة، عاطل، لمستشفى جامعة قناة السويس مصابًا بـ5 طعنات نافذة.
ودلت التحريات إلى أن القتيل مدمن للمخدرات وأن شقيقه شاهده يعتدي على أمه بالضرب والسب بعد رفضها إعطائه أموال لشراء المخدرات فتشاجر معه وطعنه بسكين المطبخ.
وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وإحالة البلاغ للنيابة العامة لتتولى التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يقتل شقيقه بـ5 طعنات بسبب شجاره مع أمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.