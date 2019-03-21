وزيرة الهجرة تلتقي أسر شهداء حادث نيوزيلندا وتزور المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

التقت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الخميس، أسر الشهداء المصريين في حادث المسجدين بنيوزيلندا، حيث زارت المنازل الأربعة لأسر الشهداء وهم منير سليمان، أحمد جمال الدين، أشرف المرسي، وأشرف المصري، بحضور القنصل المصري بنيوزيلندا مينا باسيلي، ورئيس الجالية المصرية غادة داود، ونائب رئيس الجالية ميلاد مكاريوس.

وذكرت - الوزارة في بيان اليوم - أن الوزيرة قدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء، خلال زيارتها الحالية لنيوزيلندا، واستمعت إلى مطالبهم، مؤكدة أنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.

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وقدمت ابنة الشهيد "أشرف المرسي" إلى وزيرة الهجرة، لوحة تأبين لوالدها لتكن ذكرى.

وأشارت الوزارة، إلى أن وزيرة الهجرة زارت المصابين المصريين بالحادث، للاطمئنان على تلقيهم الرعاية اللازمة، متمنية لهم الشفاء العاجل، مؤكدة وقوف الدولة بجانبهم في كل الأوقات فهذا حقهم، وأن زيارتها من أجل تقديم كافة أشكال الدعم لهم ولأسرهم.

وعلى صعيد متواصل، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم مشاركتها غدًا في حفل تأبين للشهداء والمصابين الذي سيعقد عقب صلاة الجمعة، ويحضره سفراء وممثلو الدول الإسلامية، ووضع أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لمكان الحادث، وستلتقي رموز الجالية المصرية هناك.