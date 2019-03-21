سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بمنح الاتحاد الأوروبي الأفضلية على بريطانيا

حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي من أن الكونجرس لن يمرر اتفاق التجارة مع لندن في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست على نحو قاسٍ لن تتمتع بموجبه بعضوية السوق الأوروبية الموحدة، مما سيقوض بلا شك عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد ميرفي في تصريحات خلال زيارته لبريطانيا اليوم الخميس - على أن هناك آراء متزايدة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأن الولايات المتحدة يجب

أن تبرم اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تبرم واحدًا مع بريطانيا.وأوضح السيناتور الأمريكي أن إبرام أي اتفاق تجاري مع بريطانيا لن يتم قبل إجراء الانتخابات الأمريكية المقبلة، وقد يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترك منصبه وقد يحل محله رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي .وبينما أكد ميرفي أنه لا يكرر تحذيرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حين قال إنهسيتم وضع بريطانيا في آخر قائمة الأولويات عند إبرام اتفاق، إلا أن السيناتور شدد على أن الكونجرس "سيفكر بحذر شديد" عندما يتعلق الأمر بمنح لندن أفضلية على التكتل الأوروبي.وأضاف ميرفي أن مسألة تفضيل إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي نابعة من اهتمام واشنطن باستعادة علاقاتها مع مؤسسات متعددة الأطراف مثل أوروبا.يذكر أن دونالد ترامب الابن انتقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لتجاهلها نصيحة والده إذ كان الأخير دعا ماي إلى إجراء بريكست قاسٍ.ووصف ميرفي هذه التصريحات بالحمقاء، مشيرًا إلى أن دونالد ترامب الابن ليس عضوًا في الإدارة الأمريكية ولا يجب إعطاء تصريحاته مصداقية.