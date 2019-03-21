السفير الأمريكي باليمن: نبذل كافة الجهود الممكنة لإنهاء الصراع مع الحوثيين

أكد السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، أن واشنطن تبذل كافة الجهود الممكنة لإنهاء الصراع الراهن في اليمن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب تولر ـ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عن سعادته البالغة

بعودته مرة أخرى إلى اليمن بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات، مؤكدا تطلع الولايات المتحدة إلى رؤية اليمن بلد مستقر وموحد قوي ومزدهر .وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإعادة مؤسسات الدولة، معربا عن قلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الأوضاع الراهنة في اليمن.وأكد السفير الأمريكي باليمن على دعم بلاده كافة جهود المبعوث الأممي ،مارتن جريفيث، الخاصة بمدينة الحديدة، مضيفا أن أسلحة الحوثيين تهدد دول المنطقة واليمن.