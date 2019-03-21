الاعتداء على 5 مساجد في برمنجهام البريطانية

قالت شرطة "ويست ميدلاندز" البريطانية اليوم الخميس إنه تم تحطيم نوافذ خمسة مساجد واقعة في ثلاث مناطق بمدينة "برمنجاهم" بواسطة مطرقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن شرطة ويست ميدلاندز فتحت تحقيقا بمشاركة ضباط مكافحة الإرهاب؛ عقب حادث الاعتداء على المساجد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. "برمنجاهم" بواسطة مطرقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن شرطة ويست ميدلاندز فتحت تحقيقا بمشاركة ضباط مكافحة الإرهاب؛ عقب حادث الاعتداء على المساجد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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