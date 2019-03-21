ارتفاع عدد جرائم الفساد العسكري في روسيا

ارتفع حجم الخسائر الناجمة عن جرائم الفساد في المجال العسكري في روسيا بمقدار 4 أضعاف، وتجاوز 7 مليار روبل بما يعادل 109.7 مليون دولار أميركي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال نائب المدعي العام الروسي، كبير المدعين العسكريين، فاليري بيتروف اليوم الخميس "إن عدد جرائم الفساد في المجال العسكري ارتفع

بنسبة 4 %، وارتفع أيضا حجم الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم بمقدار 4 أضعاف، لتجاوز 7 مليارات روبل روسي"، مضيفا أنه "يتعين تفعيل الإجراءات الرامية إلى القضاء على مثل هذه المظاهر، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيرا إلىأن المساءلة التأديبية طالت أكثر من 2800 مسئول، وتم تسريح 28 منهم من الخدمة بسبب فقدان الثقة.يُذكر أنه خلال الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة النيابة العامة الروسية- الذي عقد منذ يومين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أعلن عن نجاح أجهزة النيابة العامة خلال عام 2018 في اكتشاف أكثر من 36 ألف حالة انتهاك للقوانين الروسية، وهو ما يزيد عن مؤشر عام 2017 بمقدار الثلث تقريبا.