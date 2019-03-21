اخبار العالم

ارتفاع عدد جرائم الفساد العسكري في روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتفع حجم الخسائر الناجمة عن جرائم الفساد في المجال العسكري في روسيا بمقدار 4 أضعاف، وتجاوز 7 مليار روبل بما يعادل 109.7 مليون دولار أميركي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال نائب المدعي العام الروسي، كبير المدعين العسكريين، فاليري بيتروف اليوم الخميس "إن عدد جرائم الفساد في المجال العسكري ارتفع

بنسبة 4 %، وارتفع أيضا حجم الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم بمقدار 4 أضعاف، لتجاوز 7 مليارات روبل روسي"، مضيفا أنه "يتعين تفعيل الإجراءات الرامية إلى القضاء على مثل هذه المظاهر، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أن المساءلة التأديبية طالت أكثر من 2800 مسئول، وتم تسريح 28 منهم من الخدمة بسبب فقدان الثقة.
يُذكر أنه خلال الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة النيابة العامة الروسية- الذي عقد منذ يومين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أعلن عن نجاح أجهزة النيابة العامة خلال عام 2018 في اكتشاف أكثر من 36 ألف حالة انتهاك للقوانين الروسية، وهو ما يزيد عن مؤشر عام 2017 بمقدار الثلث تقريبا.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد جرائم الفساد العسكري في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى