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ميركل تتعهد بخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ببذل أقصى الجهود من أجل إتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت ميركل - في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني اليوم (الخميس) إن خروج بريطانيا

المنظم يصب في مصلحة كافة الأطراف، وحثت الجميع على التركيز في تنفيذ هذه المهمة.

وتابعت "من الواضح أن هذه ليست بالمهمة السهلة، لكن إذا أردنا الحصول على

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خروج منظم فيجب أن نركز كل جهودنا خلال الأيام المتبقية في جعل ذلك ممكنًا".

ولفتت ميركل إلى أنه من المقرر أن يقوم قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم بمناقشة طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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