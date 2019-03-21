ميركل تتعهد بخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ببذل أقصى الجهود من أجل إتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت ميركل - في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني اليوم (الخميس) إن خروج بريطانياالمنظم يصب في مصلحة كافة الأطراف، وحثت الجميع على التركيز في تنفيذ هذه المهمة.
وتابعت "من الواضح أن هذه ليست بالمهمة السهلة، لكن إذا أردنا الحصول على
ولفتت ميركل إلى أنه من المقرر أن يقوم قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم بمناقشة طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل.
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