الشرطة البريطانية: أربعة مساجد تعرضت لأضرار في برمنجهام

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، تعرض أربعة مساجد في مدينة برمنجهام لإضرار ليلة أمس الأربعاء، وذلك ضمن أحدث سلسلة من أعمال العداء ضد المسلمين منذ مقتل 50 شخصاً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن المحققين ورجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون بشأن تحطم نوافذ في أربعة مساجد في برمنجهام.

وقد بدأ رجال الشرطة التحقيق عقب تلقى تقارير في ساعة مبكرة من اليوم تفيد بقيام رجل بتهشيم نوافذ باستخدام مطرقة في مسجد.

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وقالت الشرطة "رجال الشرطة يتعاونون عن قرب مع المساجد في مقاطعة ويست ميدلاندز اليوم".

وقال رئيس الشرطة دايف تومسون في بيان "منذ وقوع الأحداث المأساوية في كرايستشيرش بنيوزيلندا، يعمل رجال الشرطة مع شركائهم في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم للمساجد والكنائس وأماكن العبادة".

وأضاف "في الوقت الحالي نحن لا نعلم الدافع وراء هجمات أمس" موضحاً، "في الأوقات الصعبة مثل هذه، من المهم للغاية أن يتحد الجميع أمام من يريدون إحداث اضطرابات وزرع الخوف في مجتمعاتنا".