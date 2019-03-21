الرئيس اليمني يعين محافظاً للبنك المركزي

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مرسوماً رئاسياً بتعيين حافظ معياد، في منصب محافظ المصرف المركزي، ليحل محل محمد زمام.

ولم يقدم المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، مزيداً من التفاصيل.

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