كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مناهض للهجرة يفوز بالانتخابات الإقليمية فى هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم حزب مناهض للهجرة شعبوي النخبة السياسية الهولندية بفوزه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الإقليمية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أنه من المتوقع الآن أن يكون لحزب منتدى الديموقراطية لـ "ثيرى باوديت"، عدد متساو من المقاعد في مجلس الشيوخ الهولندي مع حزب رئيس الوزراء مارك روتي.

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وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره، قال باوديت البالغ من العمر 36 عامًا، إن غطرسة النخب عوقبت في النتيجة، والتي جاءت بعد يومين فقط من هجوم مسلح في أوتريخت، وقال "نحن نقف بين أنقاض ما كان أجمل حضارة في العالم".

ويحتاج حزب رئيس الوزراء "روتى" إلى الاعتماد على الأطراف الأخرى لتمرير التشريعات.

وفي الشهر الماضي انتقد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصف بريطانيا بأنها دولة تتضاءل.