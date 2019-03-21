كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد وفيات الخارجين من الباغوز في مخيم الهول بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الخميس، إن 12 شخصاً توفوا الليلة الماضية بعد وصولهم إلى مخيم بشمال شرق سوريا قادمين من جيب الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان: "الليلة الماضية وصل 2000 آخرون من النساء والأطفال إلى مخيم الهول شمال شرق سوريا قمن الباغوز. ما يصل إلى 60 من الوافدين كانوا في حاجة للعلاج الفوري في المستشفى، وسجلت 12 وفاة أخرى".

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وقالت مديرة اللجنة للعراق وشمال شرق سوريا ويندي تويبر في البيان: "هؤلاء النساء والأطفال في أسوأ حال شهدناه منذ بدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا".

وقالت اللجنة: "هناك الآن 138 وفاة على الأقل أثناء التوجه إلى الهول، أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرةً منذ أوائل ديسمبر. والغالبية الساحقة من الموتى كانوا رضعاً وحديثي ولادة".