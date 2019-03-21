كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين بألمانيا للاشتباه في قيامهما بنشر أفلام إباحية للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة في جنوب ألمانيا، إنها ألقت القبض على شخصين يشتبه في قيامهما بصناعة ونشر أفلام إباحية للأطفال بعد مداهمات في عدة مواقع، بما في ذلك مركز لرعاية الأطفال.

وأوضحت الشرطة والمدعون العامون، اليوم الخميس، أن المداهمات في مدينة فورتسبورج البافارية نفذت يوم الأربعاء. وأن المشتبه بهما يُشتبه في أنهما ينشران المواد، ويظهران أطفالًا، على شبكة الظلام - المخالفة للقوانين -، وهو جزء من شبكة الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال أدوات مخصصة لإخفاء الهوية.

ومن جانبهم، قال المحققون، إن أحد المشتبه بهم له صلات بمركز رعاية الطفل، لكنه لم يذكر تفاصيل.