كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تأمل ألا يوجه التعاون الأمريكي الإسرائيلي ضد الآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ، اليوم الخميس، بأن الصين تأمل ألا يكون تطوير التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل موجهًا ضد الدول الأخرى.

وقال "شوانغ"، في مؤتمر صحفي، معلقًا على بيان "بومبيو": "إن تنمية علاقات الصين مع إسرائيل ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تؤثر على تعاون إسرائيل مع الدول الأخرى".

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وأضاف: "نأمل أن تتبع الولايات المتحدة هذا المبدأ. نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من رفض عقلية الحرب الباردة".

وأكد أن الصين وإسرائيل قد أقامتا شراكة شاملة تطورت بشكل جيد للغاية في السنوات الأخيرة.

وكان قد قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إنه سيبحث الجهود المبذولة لمواجهة الصين، من بين قضايا أخرى. كما أثنى كلا السياسيين على العلاقات القوية بين بلديهما في الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية.