كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الادعاء الهولندي: مهاجم أوتريخت لديه فكر متطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الادعاء الهولندي، في بيان، الخميس، إن المهاجم في أوتريخت لديه فكر متطرف.

وبحسب الادعاء الهولندي، فإن منفذ الهجوم سيخضع لفحص نفسي، وقد تصرف بشكل منفرد.

واعتقل الرجل للاشتباه في قيامه بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص قتلوا في أوتريخت هذا الأسبوع.

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لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الدافع وراء الهجوم إرهابياً فقط، حسب السلطات. ومن المقرر أن يمثل المشتبه به (جوكمن تانيس) المولود في تركيا والبالغ من العمر 37 عاماً أمام قاض يوم الجمعة.

وذكر البيان أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كانت تصرفات المشتبه به "نابعة من مشكلات شخصية مقترنة بأيديولوجية متطرفة".