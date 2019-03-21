كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيناء" أول مهمة عسكرية لليابان خارج أراضيها منذ الحرب العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشارك اليابان في أول مهمة عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية غير المنتسبة لمهمة الأمم المتحدة.

وأكدت طوكيو، الثلاثاء، أنه سيتم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي لمهام حفظ السلام في مصر في أبريل، وهي خطوة يرى المراقبون أنها خطوة قوية لتخفيف قيود الدستور السلمي للبلاد بعد الحرب.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، صرح وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، بأنه سيتم إرسال جنديين من قوات الدفاع الذاتى البرية لقيادة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، أو القوة المتعددة الجنسيات، إلى شبه جزيرة سيناء في منتصف أبريل، وتراقب وزارة الخارجية الحدود بين مصر وإسرائيل وفقًا لشروط معاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين.

وقال إويا، إنه يأمل أن تبدأ عملية الإرسال بعد منتصف أبريل عندما يتم إجراء الاستعدادات اللازمة ومراجعة الجدول المحدد.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلى"، اليوم، إنّ هذا يمثل هذا أول نشر عسكري خارجي لليابان لا يخضع لقيادة الأمم المتحدة، وأول تطبيق للتشريع الأمني ​​المثير للجدل في اليابان لعام 2016 والذي يوسع نطاق أنشطة قوات الدفاع الذاتى.

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وصرح يو تشيانج، أستاذ مساعد لدراسات اليابان فى العلاثات الدولية ببكين: "أنّ مشروع قانون الأمن الياباني لعام 2016، وإرسال أعضاء قوات الدفاع الذاتى إلى مصر هو خطوة ملموسة، وكلاهما أثبت طموح اليابان لتخفيف قيود دستورها السلمي بعد الحرب".

وقال يو، إن اليابان قد تحولت إلى حد بعيد عن موقفها الدفاعي بعد الحرب، والذي لا يُسمح فيه لليابان إلا باستخدام قوات الدفاع الذاتى عندما تتعرض للهجوم.

والآن، بموجب التشريع الجديد الغامض، يُسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بممارسة الدفاع الجماعي عن النفس، وبالتالي، ليس هناك ما يضمن أن البلاد يمكن أن تتجنب السيناريو الوارد في المادة 9 من دستورها، والذي لا يستخدم أبدًا القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية ".

وفى ذات السياق، ثال تشو يين، أستاذ في مركز الصين والعولمة في بكين: "مشروع قانون عام 2016 وتوسيع نطاق قوات الدفاع الذاتى كانا مثيرين للجدل ليس فقط بسبب المخاوف الدولية من أن تصبح اليابان عسكرية مرة أخرى، ولكن لأن الحكومة اليابانية عليها أيضًا يواجهون ضغوطًا داخلية من الجماعات المناهضة للحرب والنقاد بأن قوات الدفاع الذاتي في الواقع تخدم المصالح الأمنية لبلد آخر بدلاً من مصالح اليابان ".

وأضاف تشو "لذلك أعتقد أن إرسال أعضاء قوات الدفاع الذاتى إلى القوة المتعددة الجنسيات هو الخطوة الأولى ولكنها جزء من استراتيجية تدريجية لمواجهة المعارضة الداخلية اليابانية والتعود عليهم في المهام العسكرية الخارجية، والهدف النهائي هو إزالة القيود العسكرية اليابانية بعد الحرب بثبات".

وتم إنشاء القوة المتعددة الجنسيات من قبل الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل في عام 1981 بعد أن أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أنها لن تكون قادرة على توفير قوات للأمم المتحدة.