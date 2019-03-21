كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: مقترح بنزع السلاح فى غزة مقابل رفع الحصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الخميس، أنّ هناك اقتراح مصري جديد لعودة الهدوء لقطاع غزة، يتمثل فى نزع السلاح مقابل موافقة سلطات إسرائيل على رفع الحصار القائم حالياً، بجانب سلسلة من المشاريع الدولية لتحسين الوضع في القطاع الساحلي.

وقالت الصحيفة إنّ مصادر بقوات الأمن المصرية وكبار المسؤولين الفلسطينيين في غزة ورام الله، أوردت ذلك المقترح.

ووفقًا للخطة، ستظل المنظمات الفلسطينية، تحت قيادة حركة حماس أو جماعة سياسية شاملة تمثل جميع المنظمات في غزة، ومسؤولة عن الشؤون الداخلية في قطاع غزة من خلال استخدام الآليات الأمنية الموجودة بالفعل هناك .

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وستسمح الخطة لبعض الأسلحة الخفيفة بالبقاء في غزة لاستخدامها في الأغلب لأغراض الأمن الداخلي، وسيتم تخفيض عدد هذه الأسلحة ومراقبتها بدقة.

وبمجرد تنفيذ هذه الخطوات، سترفع إسرائيل ومصر الحصار المفروض على غزة وإدخال مشاريع البنية التحتية والعمالة والاقتصادية والتعليمية واسعة النطاق.

وسيأتي تمويل المشروع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، ولا سيما دول الخليج الفارسي، وستشهد الخطة المقترحة أيضًا فتح قناة بحرية لميناء في غزة، والذي سيتيح في مراحله الأولى لقطاع غزة استيراد وتصدير البضائع مباشرة.

وأضافت أنّ التقييم السائد في إسرائيل ومصر، هو أن الاقتراح يمكن تنفيذه خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وأن العقبة الرئيسية ستكون معارضة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى لنزع السلاح.