كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يوجه رسالة للإيرانيين من إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القضايا الإقليمية، التي تهم الطرفين.

وكتب بومبيو، على "تويتر"، اليوم الخميس 21 مارس: "ناقشت مع نتنياهو، مواجهة النفوذ الإيراني"، مؤكدا أن أمريكا تعيد التأكيد على التزامها بأمن إسرائيل.

وخلال زيارته لإسرائيل التقى بومبيو، رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، مشيدا بالعلاقات القوية بين البلدين.

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وتأتي تلك التدوينة بعد تدوينة سابقة عن إيران، هنأ فيها الشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، مضيفا: "أتوجه بالتهاني لكل الإيرانيين في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كل مكان حول العالم بمناسبة هذه المناسبة".

وقال بومبيو: "أتمنى للإيرانيين الرفاهية والصحة".

وتحتفل إيران ودول آخرى، بعيد النوروز، الذي يوافق رأس السنة وفق التقويم الشمسي، ويوافق 20 مارس، من كل عام.