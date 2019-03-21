كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيريزا ماي في بروكسل لإقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس لبروكسل لمحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تأجيل "بريكست"، وذلك في إطار قمة المجلس الأوروبي، اليوم في بروكسل.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الـ 14:30 بتوقيت غرينتش، على أن تقدم ماي في نهايته مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وبالتوازي، سيتوجه زعيم المعارضة البريطاني، جيريمي كوربين إلى بروكسل اليوم ليجتمع مع ميشيل بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لخروج بريطانيا من التكتل، ومع زعماء أوروبيين، لبحث أزمة "بريكست".

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وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء بمد أجل سريان المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنظم خروج أي عضو من التكتل، إلى ما بعد الموعد من 29 مارس الجاري، إلى 30 يونيو المقبل.

ورهن توسك، التأجيل بموافقة البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه لندن وبروكسل، علماً أن مجلس العموم البريطاني رفض بالفعل هذه الوثيقة بأغلبية مريحة، مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية.

ورغم ذلك، لا تزال السياسية المحافظة تثق في أن نواب المجلس سيدعمون الاتفاق في جلسة تصويت ثالثة، لأن "هذا أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه"، وفق ما صرحت به الليلة الماضية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب البريطاني، جون بيرفو هذا الأسبوع، إذا أرادت الحكومة تصويتاً آخر على اتفاق "بريكست"، فيجب أولا إدخال بعض التعديلات عليه.