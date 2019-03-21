كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وسوريا تحثان المجتمع الدولي على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت روسيا وسوريا المجتمع الدولي على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان، ودعتا الأردن للانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رئيسي مقري التنسيق الروسي والسوري، اليوم الخميس، أنه تم بفضل السلطات الأردنية فتح معبر نصيب الذي يعمل ليلا ونهارا على الحدود الأردنية السورية ويمر عبره عدد كبير من السوريين العائدين إلى وطنهم. وأكد البيان أن أكثر من 100 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم خلال فترة عمل هذا المعبر.

وأشار الجانبان أيضا إلى أن السلطات الأردنية استقبلت في أراضيها أكثر من مليون سوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا ووفرت الظروف المعيشية الضرورية لهم.

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وأضاف البيان: "نحث كل المجتمع الدولي على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان، وهو مركز العنف والجرائم وانتشار الأوبئة الخطيرة، على الحدود السورية الأردنية".

كما عبرت روسيا وسوريا في البيان عن أملهما بأن تساعد إزالة المخيم في تشجيع اللاجئين السوريين المقيمين في أراضي المملكة الأردنية على العودة إلى وطنهم، الأمر الذي سيضعف العبء الاقتصادي على الأردن.

وتابع: "ندعو القيادة الأردنية إلى الانضمام لهذه العملية وتعمل كل ما بوسعها لإنقاذ الناس من مخيم الركبان بأسرع ما يمكن".