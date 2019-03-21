كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقادات حادة لوزير المالية الألماني لتخفيض الإنفاق على المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت السلطات الألمانية والبلدية الألمانية، وزير المالية أولاف شولتس، الذي يمثل الاشتراكيين الديمقراطيين في الحكومة الألمانية، ومشروع موازنة عام 2020 والتخطيط المالي له على تمويل اللاجئين. سيتم تخفيض الدعم من الميزانية الفيدرالية على البدلات المقابلة بشكل كبير.

وحسب "سبوتنيك"، ستنتهي هذه المدفوعات كرسوم ثابتة لكل طالب لجوء (والذي يبلغ الآن 670 يورو)، ورسوم عمل الاندماج، ومدفوعات الإقامة للاجئين المعترف بهم بحلول نهاية هذا العام. وتخطط الحكومة لإدخال دفعة واحدة لكل طالب لجوء بدلاً من عدد من البدلات. وأنه من المتوقع أن تغطي السنوات الخمس الأولى في ألمانيا. في السنة الأولى، سيتلقى الأشخاص المؤهلون للحصول عليها 16000 يورو، وسوف يتقلص المبلغ في السنوات التالية.

ووفقًا لحسابات مجلس شورى هامبورج، فإن التمويل الفيدرالي سينخفض ​​من 4.7 مليار يورو حاليًا إلى 1.3 مليار يورو.

وقد عارض أرمين لاشيت، أحد السياسيين الأكثر احترامًا في الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل، الذي يرأس حكومة شمال الراين - وستفاليا، هذه التغييرات. وقال لصحيفة "Rheinische Post" الألمانية، إن إلغاء سداد تكاليف السلطات المحلية المتعلقة باللاجئين قد يؤدي إلى زيادة الضرائب في المجتمعات، "مما أثار صراعًا أننا في ألمانيا لم نتمكن إلا من تخفيف بعض الجهود".

وأضاف "لاشيت"، أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تستمر في الوفاء بمسؤوليتها عن تقديم الدعم المناسب للولايات والبلديات الفيدرالية فيما يتعلق بأهداف التكامل الخاصة بهم.

وأشار السياسي، إلى أن "أولئك الذين قلصوا التكامل خلال هذه الأوقات وتركوا المجتمعات ذات الديون المرتفعة مع النقاط الساخنة الاجتماعية وحدها فقدوا كل الحساسية للأولويات الاجتماعية".

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وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء البافاري ماركوس سويدر، من هذه التخفيضات الكبيرة، قائلًا، إن الولايات تشعر بقلق بالغ من أن الحكومة الفيدرالية تريد تخفيض إعانات التكامل للبلديات إلى النصف، بما في ذلك تخفيضات ثلاثة أرباع للفوائد.

واتهم فولكر بوفير، رئيس وزراء ولاية هيسه المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحليف ميركل، في مقابلته مع صحيفة "Rheinische Post"، وزير المالية بمحاولة "السرقة على حساب الولايات".

وصرح "بوفير"، بأنه "ستظل هناك مناقشات كبيرة بين الولايات الاتحادية والبلديات من جهة والحكومة الفيدرالية من ناحية أخرى".

كما أعربت الجمعيات البلدية عن قلقها. وصرح الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن والمجتمعات المحلية، جيرد لاندسبيرج، للصحيفة أن "توفير المال الآن يعني تعريض نجاح التكامل للخطر"، مضيفًا أن التكاليف الاجتماعية الإجمالية على المديين المتوسط والطويل ستتجاوز بشكل كبير المدى القصير وفورات الأجل. وردد المدير الإداري للرابطة الألمانية للمدن، هيلموت ديدي، موقفه، محذرًا من أن الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية يجب أن تجد طريقة "تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية للاجئين وتغطي نفقات طالبي اللجوء".

وقد وافقت الحكومة الألمانية على مشروع ميزانية 2020 وخطط مالية للسنوات القليلة المقبلة. وتنتظر الوثيقة المالية الرئيسية للبلاد، والتي يجب الانتهاء منها في يونيو، إجراء مشاورات في المجموعات البرلمانية وسط انتقادات من السلطات الإقليمية بشأن تمويل اللاجئين والاندماج.