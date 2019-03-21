كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم بالسجن على أول مهاجر متهم باغتصاب فتاة قاصر في فنلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر الحكم الأول، في فضيحة عصابة الاستمالة رفيعة المستوى في مدينة أولو في شمال فنلندا، بسجن مهاجر الطاجيكي، موسو أسوف، البالغ من العمر 44 عامًا بسبب الاعتداء الجنسي على فتاة مهاجرة يقل عمرها عن 10 سنوات.

وذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية "Yle"، أن محكمة أولو المحلية حكمت على الرجل بالسجن غير المشروط، لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر. وأنه قد تم تصنيف الجريمة على أنها اغتصاب مشدد واستغلال الجنسي للأطفال.

وقالت المحكمة، إن الثقة التي وضعتها الطفلة في المتهم لعبت دورًا محوريًا في الحكم.

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وحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، تم تشديد العقوبة نتيجة للثقة التي كانت لدى الفتاة في الجاني، الذي كان مسؤولاً عن تربيتها الدينية.

كما أمرت المحكمة، الرجل بدفع 9،500 يورو (10،775 دولارًا) للضحية عن الأذى الناشئ عن الجريمة و 1500 يورو إضافية (1700) للألم والمعاناة والاضطرابات الأخرى. ولم يكن لدى الرجل سجل جنائي سابق.

يمثل الحكم الأول في سلسلة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي يجري التحقيق فيها حالياً في أولو، والتي ظهرت إلى النور في أواخر العام الماضي 2018 وانتشرت منذ ذلك الحين إلى هلسنكي.