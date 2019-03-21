أكادير.. وقفة تضامنية مع ضحايا الهجوم “الإرهابي” على مسجدين في نيوزيلندا

نظمت فعاليات مدنية وحقوقية، مساء أمس الأربعاء، وقفة تضامنية أمام مسجد لبنان، المعروف في مدينة أكادير، للتنديد بمقتل 49 مصليا على يد شخص “إرهابي” في مسجدين في نيوزلندا.

وشارك في الوقفة التضامنية، إلى جانب الفعاليات المدنية، والحقوقية، عدد من الشخصيات الإعلامية، والصحافية في جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى ممثلي تجار الأسواق الكبرى في المدينة.

ورفع المشاركون شعارات تندد بالعمل الإرهابي، الذي هز العالم الإسلامي والرأي العام الدولي عموما، وعقبته ردود أفعال مختلفة، ومواقف رسمية لعدد من دول العالم، صبت جلها في التنديد بمقتل العشرات من المصلين، ووصف العمل ب”الإرهابي”.

ومن المنتظر أن تبث وسائل الإعلام في نيوزلندا الأذان مباشرة، يوم غد الجمعة، بعد أسبوع من المجزرة، كما ستكون هناك وقفة صمت لمدة دقيقتين، وبعد ذلك سيقام حفل تأبين، يتوقع أن يشارك فيه قادة من دول العالم، حسب تصريح رئيسة وزراء نيوزلندا.