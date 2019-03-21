مسيرة على الأقدام لتلاميذ احتجاجا على توقف الدراسة..وتلاميذ: أبناء الأغنياء في الخاص يدرسون ونحن نتفرج!- صور

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خرج مئات التلاميذ من أقسامهم في الثانوية التأهيلية “أيت امحمد”، التابعة إلى إقليم أزيلال، أمس الأربعاء، في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة أزيلال.
التلاميذ قطعوا عشرات الكيلومترات وسط الجبال احتجاجا على عدم تدخل الوزارة لحل مشكلة العطالة، التي تعيشها الثانوية بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين، رافعين شعارات، تطالب بالتدخل العاجل للمسؤولين، خصوصا أن الامتحانات على الأبواب،
وصرح أحد التلاميذ لـ”اليوم 24″ أن امتحانات الباكالوريا عَلى الأبواب، والأقسام تعيش شللا تاما بسبب إضراب الأساتذة، مؤكدا ضرورة تعويض التلاميذ في الساعات، التي تغيب فيها الأساتذة منذ الإضرابات السابقة.
وأضاف التلميذ ذاته، وهو في حالة غضب أن المدارس الخاصة تعرف استقرارا، بينما المدرسة العمومية تعرف حالة من الفوضى، لأن الفقراء هم من يدرسون فيها، وأنهم سيذهبون في مسيرة صوب قبة البرلمان، إن لم يتم حل المشكلة في أقرب الآجال لتأمين زمنهم المدرسي.
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