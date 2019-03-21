في رحلة دامت 11 ساعة.. “الأسود” يصلون مالاوي وحصة تدريبية وحيدة قبل المباراة

وصلت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح اليوم الخمس، لمطار كاموزو الدولي بـ “ليلونغوي” عاصمة مالاوي، وذلك تأهبا لمواجهة منتخب مالاوي، يوم غد الجمعة، في إطار سادس جولات دور المجموعات من الاقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكة المغربية لكرة القدم، فإن بعصة “أسود الأطلس”، وصلت على الساعة الرابعة و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المغربي)؛ على متن طائرة خاصة انطلاقا من مطار الرباط سلا الدولي، كما أن هذه الرحلة، دامت حوالي 11 ساعة تخللها توقف تقني بـ “دوالا” بالكاميرون، وذلك من أجل تزويد الطائرة بالوقود.

وتتكون البعثة المغربية التي حلت بـ “ليلونغوي” من طاقم المنتخب الوطني، إلى جانب 18 لاعبا الذين تم اختيارهم من طرف هيرفي رونار لخوض مواجهة منتخب مالاوي.

وأكدت الجامعة، أنه “وبعد وصول البعثة، توجهت العناصر الوطنية مباشرة لمقر إقامتها بالعاصمة لأخد قسط من الراحة، وذلك قبل إجراء حصة تدريبية رسمية بالملعب الوطني بينغو اليوم الخميس على الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى)”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره مالاوي، الجمعة 22 مارس بملعب “بينغو”، على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي)، وذلك برسم مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من الاقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.