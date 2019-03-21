بعد نيوزيلاندا…اعتداء على 4 مساجد في بريطانيا والشرطة تحقق في الدوافع

بعد أيام قليلة على فاجعة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلاندا، والذي أودى بحياة 50 مصليا، تعرضت أربعة مساجد بريطانية، اليوم الخميس، لاعتداءات بفارق زمني ضئيل.

ونقلت وسائل إعلام، إن سلطات مدينة برمنغهام البريطانية، تدخلت صباح اليوم الخميس، بعدما توصلت بإشعار يفيد تعرض أربعة مساجد لاعتداءات على يد رجل مجهول، استعمل فيها المطرقة لتكسير نوافذ المساجد.

وأوضحت ذات المصادر، أن سلطات المدينة، اكتشفت أن الاعتداءات تمت في وقت متقارب، فيما بدأت تحقيقات الأمن ابتداء من الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الخميس، في أول مسجد، لتكتشف بعده أن اعتداءات مماثلة استهدفت مساجد أخرى.

وأوضح أمن المدينة، أن أسباب الاعتداء لا زالت إلى حدود الساعة مجهولة، إلا أنه يظهر لها أن هناك رابط بين الاعتداءات الأربعة رغم أنها في مناطق متفرقة من المدينة، مشددة على أن الشرطة العلمية، حلت بأماكن الاعتداءات، لاستجماع كافة الأدلة، كما أنها ستتفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

يشار إلى أن اعتداءات نيوزيلاندا، يوم الجمعة الماضي، خلفت صدمة لدى الضمير العالمي، وأعادت النقاش حول العداء للإسلام أو “الإسلاموفوبيا”، في العالم الغربي، وتحديد المسؤولين عنه.