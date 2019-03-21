نجوم “التانغو” يسقطون تباعاً.. دي ماريا يغيب عن مباراة المغرب الودية

ضربة موجعة جديدة تلقها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تأكد غياب أنخيل دي ماريا، عن المباراتين الوديتين أمام فنزويلاً ثم المغرب، بداعي الإصابة.

تقارير إعلامية دولية أكدت الخبر، مؤكدة بأن اللاعب تعرض لإصابة في الحصة التدريبية لـ “التانغو”، أمس الأربعاء، ليخرج من فكرة المدرب ليونيل سكالوني، بالمواجهتين أمام فنزويلا بمدريد، واللقاء أمام أسود الأطلس بطنجة، يوم 26 من شهر مارس الجاري.

وسيكون منتخب الأرجنتين محروماً من خدمات لاعب باريس سان جيرمان في اللقائين المقبلين، في حين لم يتم بعد الكشف عن جاهزية ميسي للقائين من عدمهما.

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يشار، إلى تذاكر مباراة الأرجنتين والمنتخب المغربي لاقت إقبالا كبيراً من طرف الجماهير، بعد وضع تذاكر ابتداءً من 30 درهماً، إذ من المرتقب أن تسجل الودية حضوراً بارزاً لعشاق وأنصار الأسود، والراغبين في متابعة أبرز نجوم الأرجنتين أيضاً.