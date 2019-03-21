المنتخب المغربي قد يفوز على الكونغو بـ”القلم”.. الجامعة تعترض على إشراك لاعب “غير قانوني”

رفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتراضا رسميا للاتحاد الإفريقي للعبة، ضد المنتخب الأولمبي الكونغولي، وذلك بعد أن قام هذا الأخير بإشراك لاعب من مواليد سنة 1996، ( 23 سنة)، في المباراة التي جمعت “الأسود” الأولمبية والكونغو، في أولى المباريات الإقصائية لأولمبياد “توكيو2020”.

وأكد مصدر مسؤول في جامعة الكرة، في حديثه مع “اليوم24″، أن هذه الأخيرة، قدر رفعت اعتراضا رسميا لدى “الكاف”، بعد أن قام المنتخب الأولمبي الكونغوي أمس بإشراك اللاعب آرسن زولا، مدافع فريق تي بي مازيمبي، والذي هو من مواليد 1996، حسب ما يؤكده الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لناديه مازيمبي.

ومن المرتقب أن يبث الاتحاد القاري للعبة، في الساعات القليلة المقبلة، في اعتراض الجامعة، وذاك قبل مباراة العودة التي ستقام يوم الأحد المقبل، بالمجمع الرياضي الأمر مولاي عبد الله بالرباط.

وكان المنتخب المغربي الأولمبي، بقيادة الهولندي مارك ووت، قد انهزم أمس الأربعاء، في ذهاب هذا الدور الإقصائي بهدفين دون رد، بأداء هزيل جدا، وهي النتيجة التي قد يرفضها “الكاف” في حال ما استجاب إيجابا مع اعتراض الجامعة المغربية.