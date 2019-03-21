6 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارات بالعاصمة الأفغانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول، يوم الخميس، وذلك في هجوم تزامن مع الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد.
وجاءت الهجمات في عيد النيروز، وهو مهرجان فارسي قديم للاحتفال ببداية فصل الربيع يتم الاحتفال به على نطاق واسع في مناطق كثيرة من أفغانستان، لكنه واجه معارضة من بعض الإسلاميين الذين يعتبرونه مخالفا للشريعة.
ووردت تقارير متضاربة حول سبب الانفجارات التي وقعت بالقرب من مزار كارته سخي، في منطقة تسكنها أغلبية شيعية في غرب كابول.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم إطلاق قذائف مورتر. وقالت وزارة الدفاع في منشور على "تويتر"، إن ثلاثة صواريخ أطلقت على منازل وتجمعات للاحتفال بعيد النيروز. وأضافت وزارة الدفاع أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وقامت بتأمين المنطقة.
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