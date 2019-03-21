خامنئي يحض الإيرانيين لوضع الخلافات جانبا لتجاوز المشاكل الاقتصادية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آيه الله علي خامنئي، اليوم الخميس، إن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون تمثل المشكلة الأساسية الأكثر إلحاحا في البلاد.

وقال في رسالة متلفزة بثت لمناسبة بدء العام الإيراني الجديد، إن "المشاكل المعيشية للمواطنين تزايدت، في الأشهر الأخيرة".

وأضاف "الأولوية العاجلة والقضية الجادة للبلاد هي قضية الاقتصاد"، متحدثا عن تراجع قمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الإنتاج. وشدد خامنئي على أن "مفتاح حل كل تلك المشاكل كمن في تنمية الإنتاج الوطني".

وواجهت إيران في الأشهر الأخيرة، صعوبات اقتصادية تفاقمت بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وإيران. وأثرت إعادة فرض العقوبات الأميركية بشدة على الاقتصاد الإيراني.

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بدوره، تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أيضا عن العقوبات الأميركية في رسالته لمناسبة العام الجديد، والتي بثها التلفزيون الرسمي.

وقال روحاني "قد يسأل البعض إلى متى ستستمر هذه العقوبات والمشاكل"، مضيفا "هذه المشاكل بدأت مع من نكث العهود"، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين. وتابع "لكن الحل بين أيدينا من أجل وضع حد لذلك".

ووجه الرئيس دعوة إلى الإيرانيين من أجل الوحدة الوطنية، قائلا "كلما ترسخت وحدتنا، أدرك العدو أن هذه العقوبات تعزز اللحمة في بلادنا وأصيب بالندم".

وحض كل القطاعات الحكومية، وكذلك القوات المسلحة وجميع الإيرانيين على وضع خلافاتهم جانبا للتغلب على المشاكل الاقتصادية.