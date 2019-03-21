انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو: أمريكا أفضل صديق لـ"إسرائيل" ونعمل معاً لمصالحنا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 01:58 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "أفضل صديق لإسرائيل"، وسنمنع القوى المعادية من التأثير على الاستقرار الإقليمي.

وخاطب بومبيو رئيسَ الاحتلال الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، خلال لقائه معه اليوم الخميس: "أنت تعلم أن ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة، هذه ليست مجرد كلمات، هذا ما نقوم به على أساس يومي لمصلحتنا على حد سواء".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "تحدثت عن (منظمتي) حماس وحزب الله، وكل هذه الكيانات التي تشكل خطراً على استقرار المنطقة وإسرائيل. إن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي وسياسي لمنع القوى المعادية من تآكل الاستقرار الإقليمي، وهذا ما سنقوم به".

وكان بومبيو قد وصل إلى "إسرائيل"، أمس، في إطار جولة شملت الكويت، ويواصلها غداً بزيارة لبنان.

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وقال رئيس الاحتلال ريفلين: "نعلم أنك تزور لبنان غداً، ولكن أود الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن لبنان، فإن لبنان ليس منفصلاً عن (منظمة) حزب الله، وإذا ما حدث أي شيء من لبنان باتجاه إسرائيل، فإننا سنحمّل لبنان المسؤولية".

وأضاف: "نحن قلقون جداً مما يجري، على الرغم من أننا بالطبع نسيطر على الوضع، لدينا مشاكل مع الإيرانيين، وأنا متأكد من أنك تحدثت بهذا الشأن مع رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، ولدينا أيضاً مشاكل مع ما يجري في سوريا".

وتابع ريفلين أن "ما يجري مع الإيرانيين، وما يقومون به في سوريا ولبنان والعراق، وكل الصواريخ والقدرة على إطلاق الصواريخ علينا، حتى من العراق، أمر يُقلقنا".

كما تطرق رئيس الاحتلال إلى الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.

وتُجري مصر وقطر والأمم المتحدة، منذ أكتوبر الماضي، وساطة بين "إسرائيل" وحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، للتوصل إلى "تهدئة"، يتم بموجبها تخفيف حصار القطاع مقابل وقف الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية.