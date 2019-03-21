بومبيو إلى لبنان الجمعة للضغط على إيران و"حزب الله"

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غدا الجمعة، إلى لبنان في زيارة رسمية تأمل واشنطن خلالها في زيادة الضغط على إيران وحليفها حزب الله.

ويلتقي بومبيو، خلال الزيارة، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويتصدر خطر إيران أجندة مباحثات وزير الخارجية الأمريكية في بيروت، وفق وكالة أسوشيتد برس.

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وقال بومبيو للصحفيين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "سنمضي كثيرا من الوقت للبحث مع الحكومة (اللبنانية) كيف يمكننا مساعدتها في الابتعاد عن الخطر الذي تشكله عليها إيران وحزب الله".

ومن المتوقع أن يجدد بومبيو خلال زيارته لبيروت دعم واشنطن الثابت للجيش اللبناني، وسيطلب من البنك المركزي اللبناني في المقابل اتخاذ إجراءات بهدف منع إيران من استخدام القطاع المصرفي في البلاد للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وفق المصدر ذاته.

والثلاثاء الماضي، بدأ بومبيو جولة شرق أوسطية، بدأت بالكويت وتشمل إسرائيل ولبنان تستمر بين يومي 19 و23 مارس/آذار الجاري.