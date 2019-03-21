القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو - أرشيفية
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غدا الجمعة، إلى لبنان في زيارة رسمية تأمل واشنطن خلالها في زيادة الضغط على إيران وحليفها حزب الله.
ويلتقي بومبيو، خلال الزيارة، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتصدر خطر إيران أجندة مباحثات وزير الخارجية الأمريكية في بيروت، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وقال بومبيو للصحفيين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "سنمضي كثيرا من الوقت للبحث مع الحكومة (اللبنانية) كيف يمكننا مساعدتها في الابتعاد عن الخطر الذي تشكله عليها إيران وحزب الله".
ومن المتوقع أن يجدد بومبيو خلال زيارته لبيروت دعم واشنطن الثابت للجيش اللبناني، وسيطلب من البنك المركزي اللبناني في المقابل اتخاذ إجراءات بهدف منع إيران من استخدام القطاع المصرفي في البلاد للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وفق المصدر ذاته.
والثلاثاء الماضي، بدأ بومبيو جولة شرق أوسطية، بدأت بالكويت وتشمل إسرائيل ولبنان تستمر بين يومي 19 و23 مارس/آذار الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو إلى لبنان الجمعة للضغط على إيران و"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.