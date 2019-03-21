انت الان تتابع نيوزيلندا: تحديد هوية ضحايا «مذبحة المسجدين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد هويات الضحايا الخمسين، الذين قتلوا في الاعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وهو ما سيتيح دفنهم. وقال مفوض الشرطة مايك بوش، في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية: "يمكنني أن أعلن أنه خلال الدقائق القليلة الماضية، تم الانتهاء من عملية تحديد هوية الضحايا الخمسين، وتم إخطار جميع العائلات بذلك"، مضيفا: "إنها نقطة تحول في هذه العملية"، منوهًا بأن الشرطة عليها أن تثبت سبب الوفاة تلبيةً لطلب الطب الشرعي والقضاء، قبل دفن الجثث.

وأوضح بوش أنه "وفقا للقانون، لا يمكن إدانة القاتل دون ذكر سبب وفاة الضحية، فهذه عملية شاملة للغاية، يتعين إتمامها وفق أعلى المعايير". ومعظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول، منها باكستان والهند وتركيا والصومال والكويت وبنجلاديش. وكان أقارب الضحايا يشعرون بالإحباط من تأجيل الدفن الذي عادةً ما يتم خلال