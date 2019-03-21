أوكرانيا تصدر عقوبات جديدة ضد روسيا

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الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو وسعت الحكومة الأوكرانية من نطاق عقوباتها ضد شركات وأفراد روس ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ونقلت تقارير إعلامية أوكرانية عن الرئيس بترو بوروشينكو اليوم الخميس القول إن العقوبات الجديدة موجهة ضد المتورطين في بناء الجسر بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي. وقد بدأ تشغيل الجسر العام الماضي.

وتؤثر العقوبات أيضا على أفراد تدخلوا في مواجهة في البحر الأسود في أواخر تشرين ثان/نوفمبر ، حيث استخدم خفر السواحل الروسي القوة لمنع ثلاثة قوارب للبحرية الأوكرانية من الإبحار عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف.

ووفقا لبوروشينكو ، فإن قائمة العقوبات تشمل أيضا أشخاصا نظموا انتخابات في المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

وتعتبر أوكرانيا نفسها في حالة حرب مع روسيا - ولقي الآلاف من الأشخاص حتفهم في معارك بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجنود الأوكرانيين شرقي أوكرانيا.

وقبل خمس سنوات ، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود ، والتي تنتمي إلى أوكرانيا بموجب القانون الدولي. وفرضت روسيا وأوكرانيا مرارا العقوبات ضد بعضهما البعض.

وانتقد رئيس البرلمان الروسي ، فياتشيسلاف فولودين ، الجولة الأحدث من العقوبات الأوكرانية ، والتي استهدفته شخصيا.

وقال لوكالة "تاس" الروسية للأنباء :"ليس لديهم أي إحساس ولا منطق. هذه القرارات الفارغة ، القائمة على الشعبوية السياسية ، تنم عن ضعف من يتخذونها".

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