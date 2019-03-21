شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المشاورات بين المسؤولين الأوروبيين في بروكسل حول «البركسيت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)

بدأت المشاورات بين المسؤولين الأوروبيين في بروكسل وعلى مستويات مختلفة قبل الانعقاد الرسمي للقمة الأوروبية في وقت لاحق اليوم (الخميس)، وتخيم عليها بشكل رئيس إشكالية التعامل مع طلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بمنح بلادها مهلة إضافية قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتجرى الاتصالات بين السياسيين الأوروبييين حيث يجتمع المحافظون الأوروبيون من حول المستشارة الألمانية ميركل.

ويجتمع أعضاء العائلة الاشتراكية بدورهم مع رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، الذي وصل إلى العاصمة البلجيكية للاجتماع مع كبير المفوضين الأوروبيين ميشيل بارنيه. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يمح أي مهلة إضافية لبريطانيا، إلا إذا تمكنت تيريزا ماي من تمرير صفقة خروج فعلية داخل مجلس العموم البريطاني، وهو أمر تخيم عليه العديد من الشكوك.

وتواجه الدول الأوروبية انقسامات في التعامل مع مطالب تريزا ماي، حيث تلتزم فرنسا بموقف متشدد وتحظى بدعم المفوضية الأوروبية، فيما تبدي ألمانيا ذات المصالح الاقتصادية الضخمة في المملكة المتحدة ليونة نسبية وفق الدبلوماسيين.