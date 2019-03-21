شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأميركي في اليمن: مستمرون في دعم الحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر استمرار دعم واشنطن للحكومة الشرعية في اليمن، جاء ئلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، حيث أوضح أن واشنطن قلقة من الأوضاع في اليمن، نبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن

كما أن واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، في المقابل هناك بعض المجموعات اليمنية تهدد بأسلحة ثقيلة دول الجوار، لذا يجب حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط، كما يجب الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، وأضاف: واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقات.

وقال تولر: بومبيو يتابع أوضاع اليمن وأصدر بيانين بشأنه خلال الأيام الماضية وسيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونوايانا تجاهها وكذلك سيصدر تصريحات بشأن إيران قبيل مغادرته المنطقة.

وأضاف السفير الأميركي في اليمن: استراتيجيتنا هي العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة، واشنطن مطلعة على الاتفاقات التي وقعها الحوثيون مرارا مع الحكومة، وتأمل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الحوثيين والحكومة، ويجب تنفيذ الاتفاقيات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالكامل، مضيفا: ندرك أهمية عدن ونعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات، وواشنطن لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن، ونأمل في إعادة فتح سفارتنا في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد.